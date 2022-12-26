"Я хочу довіряти людям, які говорять, що це найбезпечніший шлях, що треба вакцинуватись. Люди не вмирають від вакцини. Можна померти, якщо її у вас нема.

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Ми повинні спробувати всі це зробити. Інакше може виникнути ще одна перепона (йдеться про матчів без глядачів – прим.). Це буде повторюватись знову і знову.

Число заражень зростає по всьому світу, не тільки у Великій Британії. Футбольні клуби не є винятком. Люди на стадіонах можуть заразитися. Під час матчів вони не користуються масками. Це дивує мене найбільше.

Коли йдеш у великий торговий центр за подарунками для сім'ї, то бачиш, що ніхто не носить маски. Із самого початку пандемії вчені говорили, що антисептик та маска – це головний захист", – цитує Гвардіолу Daily Mail.

Зауважимо, саме англійська Прем'єр-ліга зараз найбільше страждає від коронавірусу: у багатьох командах є хворі, а матчі скасовують.

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