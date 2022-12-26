"Це найбезпечніший шлях": Гвардіола – про своє ставлення до вакцинації
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола закликав усіх зробити щеплення від коронавірусу.
"Я хочу довіряти людям, які говорять, що це найбезпечніший шлях, що треба вакцинуватись. Люди не вмирають від вакцини. Можна померти, якщо її у вас нема.
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Ми повинні спробувати всі це зробити. Інакше може виникнути ще одна перепона (йдеться про матчів без глядачів – прим.). Це буде повторюватись знову і знову.
Число заражень зростає по всьому світу, не тільки у Великій Британії. Футбольні клуби не є винятком. Люди на стадіонах можуть заразитися. Під час матчів вони не користуються масками. Це дивує мене найбільше.
Коли йдеш у великий торговий центр за подарунками для сім'ї, то бачиш, що ніхто не носить маски. Із самого початку пандемії вчені говорили, що антисептик та маска – це головний захист", – цитує Гвардіолу Daily Mail.
Зауважимо, саме англійська Прем'єр-ліга зараз найбільше страждає від коронавірусу: у багатьох командах є хворі, а матчі скасовують.
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