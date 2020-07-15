"Це наша черга": Рамос шокував горою м'язів перед вирішальним матчем Реала

Капітан Реала рішуче налаштований здобути чемпіонський титул у поєдинку з Вільяреалом в рамках 37-го туру Прімери.

Нагадаємо, у випадку перемоги над Вільяреалом підопічні Зідана достроково стануть найсильнішою командою Іспанії. Поєдинок розпочнеться 16 липня о 22:00 за Києвом.

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Капітан Реала серйозно налаштований перервати гегемонію Барселони та повернути чемпіонство до столиці. "Це наша черга. Вперед, Мадрид", – написав Рамос в Instagram. Судячи з фото, 34-річний Рамос перебуває у відмінних фізичних кондиціях.

Зауважимо, востаннє Реал ставав чемпіоном Іспанії в 2017 році. Що стосується Рамоса, то в поточному сезоні капітан "вершкових" провів 42 поєдинки, у яких забив 12 голів.

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