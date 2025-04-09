"Ми запускаємо наш перший Центр розвитку футболу УАФ, і це один із важливих кроків асоціації в популяризації футболу та залученні до нього більшої кількості дітей. Тренери працюватимуть за сучасною методологією, якою успішно користуються найкращі футбольні навчальні центри.

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Наше завдання – створити умови та атмосферу, які сприятимуть бажанню дітей займатися футболом. Ми хочемо, щоб дитина йшла з тренування наповнена емоціями, і поверталася на поле вже не сама, а з друзями. Залучити більше дітей до рухової активності – наш пріоритет зараз. Центр розвитку футболу УАФ – це не лише про тренування чи спорт. Це насамперед інструмент формування у хлопців і дівчат відчуття причетності та залученості до єдиної футбольної спільноти", – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

Варто зауважити, що навчання в Центрі розвитку футболу УАФ є безплатним. Дітей тренуватимуть за методиками провідних європейських академій, зокрема Манчестер Сіті.

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