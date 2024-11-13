Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець висловився про хет-трик захисника Мігеля Кампоса та про голи зі стандартів, який у команди 10 із 21.

"По-перше, ми всі привітали Кампоса, дуже раді за нього. Це справді таке досягнення, можна сказати, круте. По-друге, він відпрацьовує удари зі штрафних. Як і всі, але Мігель більше приділяє цьому уваги після тренувань, коли у нас є вільний час.

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Чемпіонат України зараз має багато хороших команд. Я пам’ятаю, що після гри з ЛНЗ ми змогли відзначитися лише після стандарту. І таких матчів дуже багато. Тому ми працюємо над стандартними положеннями. Для нас важливо здобувати позитивний результат, а іноді саме штрафні удари можуть забезпечити потрібний рахунок.

Стандарти – це наш козир. Хоча іноді складно діяти під час штрафних чи кутових, адже всі навчилися добре захищатися", – сказав Ковалець в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

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