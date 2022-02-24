Півзахисник збірної України та Динамо Віктор Циганков відреагував на наступ Росії на територію України.

"До кінця не вірю, що все це відбувається з нами. Але люблю Україну сильніше, ніж будь-коли й пишаюсь тим, що я – українець.

"Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото": Зінченко передав побажання Путіну – Instagram видалив пост

Це наш дім, і ніхто в нас його не забере. Слава нашим героям, які боронять наші кордони. Слава Україні!" – написав Циганков у своєму Instagram.

Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

Росія напала на Україну: реакція українських футболістів і західного світу (LIVE)