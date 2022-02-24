"Це наш дім, і ніхто в нас його не забере": Циганков залишив послання російським окупантам після нападу на Україну
Півзахисник збірної України та Динамо Віктор Циганков відреагував на наступ Росії на територію України.
"До кінця не вірю, що все це відбувається з нами. Але люблю Україну сильніше, ніж будь-коли й пишаюсь тим, що я – українець.
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Це наш дім, і ніхто в нас його не забере. Слава нашим героям, які боронять наші кордони. Слава Україні!" – написав Циганков у своєму Instagram.
Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.
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