Харків'яни не миритимуться з висловлюваннями генерального директора Руха Ігоря Дедишина на адресу Євгена Краснікова і самого Металіста.

"У засобах масової інформації поширюються висловлювання генерального директора футбольного клубу Рух Ігоря Дедишина щодо футбольного клубу Металіст.

Рух – СК Дніпро-1: КДК УАФ розгляне інцидент з бійкою функціонерів клубів після матчу

1. Євгеній Красніков, який працював у футбольному клубі Металіст, був звільнений за власним бажанням 21.07.2022.

2. Євгеній Красніков не є акціонером Металіста.

3. Євгеній Красніков не фінансує Металіст.

4. Клуб має свої джерела фінансування, які не порушують чинне законодавство України та регламентні норми ФІФА. І готовий надати відповідні документи на вимогу компетентних органів.

Вважаємо висловлювання Дедишина недопустимими. Це загальний наклеп, який ганьбить честь футбольного клубу Металіст. Залишаємо за собою право звернутися до органів футбольного правосуддя та добиватимемося максимально суворого покарання для цього функціонера", – йдеться у заяві Металіста на офіційному сайті.

Нагадаємо, після матчу 7-го туру УПЛ між Рухом та СК Дніпро-1 (2:3) між Дедишиним та Красніковим виникла спочатку словесна перепалка, а згодом і бійка, яка продовжилась заявами ФК Рух щодо анархії в українському футболі.

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