Зірку Ювентуса довелося змінювати у перерві через пошкодження, інформує TyC Sport.

Переможний шедевр Ді Марії у відеоогляді матчу Уругвай – Аргентина – 0:1

Дибала вийшов у основі і навіть встиг віддати результативну передачу на Ді Марію. Втім, потім форвард Аргентини отримав сильний удар по гомілкостопу від захисника уругвайців Хоакіна Пікереса. Дибала протримався до перерви, але все ж підійшов до представника медштабу і прямо сказав: "Це надто боляче, я більше не можу терпіти".

Наразі невідомо, наскільки серйозна травма 27-річного нападника. Вже 17 листопада Аргентина прийматиме Бразилію, і Дибала ризикує пропустити цей поєдинок.

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