"У першій половині сезону залишилося ще дві гри. Ми на рівні Реала, Барси, Атлетіко, команд, які вигравали чемпіонати. Гравці творять історію, і сьогодні ми мінімізували переваги наших опонентів. Ми дуже добре розуміли, що нам потрібно, і рівень моїх гравців дуже високий.

Дубль Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Алавес – 3:0

Ми думаємо тільки про Бетіс, який буде дуже складним суперником. На сьогодні ми на першому місці завдяки власним заслугам, Мадрид грає дуже добре, а Барса й Атлетіко візьмуть багато очок. Наш чемпіонат – це гра за грою, і коли ми дійдемо до 30-го туру, ми побачимо, куди ми зможемо дістатися.

Похвала від Луїса Гарсії? Я дякую йому за його слова. Я дуже поважаю Алавес, їм важко забити. Вони мали кілька моментів за рахунку 3:0, але ми їх дуже добре контролювали. Ми повинні заслужити право боротися за чемпіонство в 30-му турі, наші суперники борються за нього вже сьогодні.

Всі гравці залучені до справи, вони завжди поруч, навіть коли їх немає на полі. Я сумую за Арнау, Валері, Порту, Пабло Торре. Нам потрібні всі гравці, але ті, що грали, грали дуже добре.

Ліга чемпіонів? Я отримую багато інформації, і саме тому днями я говорив про новий вимір. Зараз ми перебуваємо в моменті фокусування, але команда показує, що це не заважає їм. Ми перемогли Барсу, нас багато хвалили, і, можливо, ми могли б втратити фокус, але менталітет був хорошим, і це дає мені надію.

Треба добре підготуватися до гри з Бетісом і будемо використовувати відео. Перемога дає нам енергію, а перемога в першій грі за тиждень дає нам повітря", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, що команда Довбика та Циганкова наразі перебуває на першому місці у турнірній таблиці з 44 очками. Жирона випереджає Реал на два пункти. У 18 турі команда Мічела зіграє проти Бетіса.

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