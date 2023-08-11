Український голкіпер Анатолій Трубін дав перший коментар після свого переходу в Бенфіку.

"На мій погляд, Бенфіка – один із найкращих клубів у Європі. Ось чому я тут. Я дуже радий бути тут.

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У команді хороші воротарі. Ми у великому клубі. Для мене це можливість проявити себе, щодня розвиватися, а хто кращий, той гратиме", – цитує Трубіна клубна прес-служба "орлів".

Нагадаємо, український воротар Анатолій Трубін став гравцем португальської Бенфіки. Сума відступних за Трубіна становить вражаючі 100 мільйонів євро. Саме таку клаусулу доведеться виплатити потенційному покупцеві українського голкіпера, щоб не вести переговорів з португальцями.

Нагадаємо, тривалий час фаворитом у боротьбі за українця називали Інтер, однак міланський клуб відмовився виконувати умови Шахтаря і планував за рік забрати Анатолія безкоштовно. "Гірники", навчені гірким досвідом фінансових втрат через "правило ФІФА", вирішили зіграти на випередження. Transfermarkt оцінює гравця у 22 мільйони євро.

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