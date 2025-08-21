– Якби ви були тренером Динамо, то яка установка була б від вас перед грою?

– Для тренера важливо вибрати оптимальний склад, який готовий битися не тільки за вболівальників і країну, але й за емблему Динамо. Дух, бажання і самовіддача в якійсь мірі можуть перекрити брак майстерності. І це не просто гучні слова – футболісти повинні це розуміти і грати серцем, особливо коли в країні йде війна і багато людей страждають для того, щоб інші жили звичайним життям.

Не хочеться повертатися назад, але не можу не зачепити тему матчів з Пафосом. Коли таке було, щоб Динамо зі своєю історією, великими перемогами і заслугами без варіантів програло, не в образу кіпрській команді, європейському середняку. Я був дуже засмучений і сильно ображений безхребетною грою такого титулованого клубу, як Динамо.

Що стосується майбутньої гри, то потрібно постаратися зіграти в свій футбол. Якщо ж не відбудеться ніяких змін, то у киян є великі шанси опуститися в Лігу конференцій, чого дуже не хотілося б.

– Яка зараз головна проблема Динамо?

– Перш за все, це реалізація гольових моментів, яких, між іншим, у нинішньому сезоні кияни і так створюють небагато, мається на увазі на міжнародній арені. До того ж дається взнаки пасивність на трансферному ринку. По суті, жодного придбання. Грати минулорічним складом? У будь-якому випадку повинна бути свіжа кров для конкуренції гравцям, які вважають себе незамінними в Динамо, – сказав Гецко для Sport.ua.

Додамо, що матч Маккабі Тель-Авів – Динамо відбудеться у сербському місті Бачка-Топола на стадіоні ТСЦ Арена вже сьогодні. Початок гри о 21:00 за київським часом.

