Останнім часом Лєвандовсківсе частіше отримує травми. Відомий краківський фізіотерапевт і остеопат Кшиштоф Ямка вважає, що такі травми стануть більш поширеними, особливо з огляду на вік гравця.

"Звісно, у мене немає доступу до медичних карт Лєвандовскі, але, судячи із заяв Барселони та Польської футбольної спілки, певна тенденція вже простежується – вже більше десяти років ми говоримо про травми підколінного сухожилля, тому можна говорити і про тендиніт. Думаю, нам варто змиритися з тим, що такі травми будуть зустрічатися частіше.

Ми знаємо про ці ситуації, але повинні враховувати, що, можливо, не всі проблеми були доведені до відома. Виникає питання, чи не вплинули на це якісь тренувальні стимули, введені після його переходу в Барселону? Чи змінив він щось у своїй індивідуальній роботі, що вплинуло б на навантаження? Давайте будемо чесними, вік теж відіграє свою роль.

Лєвандовскі – свідомий футболіст, але він також дуже амбітний, і я думаю, що за допомогою цих амбіцій він намагається обдурити своє тіло. А тіло, фізіологію або загоєння тканин обдурити неможливо. Медицина намагається прискорити загоєння, але лише незначно.

Це не механічні травми, а травми від перевантаження. Спостерігається певна тенденція, з'явилася певна циклічність, і ця повторюваність може вказувати на прагнення організму "здатися". Це може стати початком кінця для Роберта Лєвандовскі, яким ми його знаємо, футболіста, який уникає подібних травм", – сказав доктор в інтерв'ю WP Sportowe Fakty.

21 серпня Лєвандовскі виповниться 37 років.

