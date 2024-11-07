Барселона виявилася Црвені Звезді не по зубах у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів – бєлградці поступилися каталонцям із рахунком 2:5. Незважаючи на цю поразку, півзахисник "червоно-білих" Тімі Елшнік знайшов привід для оптимізму і заодно потролив Реал, який нещодавно програв в Ель Класіко з рахунком 0:4.

Дубль Лєвандовскі у відеоогляді матчу Црвена Звезда – Барселона – 2:5

"Ми повинні привітати Барселону, тому що її гравці – одні з найкращих у світі. Каталонці будуть на вершині наступні десять років завдяки своєму молодому складу. Крім того, це моя улюблена команда. Ми намагалися виглядати відповідно до нашого суперника, але нам не вдалося здобути результат. Що ж, принаймні, я можу сказати, що ми забили більше м'ячів, ніж Реал в Ель Класіко.

Для Барселони це був звичайний матч, а для нас це була гра сезону", – цитує Елшніка Sportski žurnal.

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