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"Це Михайло Пірло під'їхав?" – Мудрик знову вразив мережу черговими трюками

10:33 109 Читать на русском
"Це Михайло Пірло під'їхав?" – Мудрик знову вразив мережу черговими трюками
Михайло Мудрик / ФК Шахтар

Атакувальний півзахисник Шахтаря не втомлюється демонструвати свої технічні здібності.

Мудрик продемонстрував вміння віддати надзвичайно точний пас обома ногами. Вінгер Шахтаря вправно віддає передачі, обробивши в один дотик не найпростіший пас від партнера – точність насправді вражає. Відповідні відео футболіст виклав в Instagram.

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Прихильники таланту Мудрика вже порівняли гравця з легендарним Маестро. "Це Михайло Пірло під'їхав?" – запитав один із підписників.

До слова, Мудрик у сезоні 2019/20 не отримує шансу від Луїша Каштру в першій команді. 19-річний півзахисник під керівництвом португальця не провів жодного матчу в УПЛ.

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Михайло Мудрик Михайло Мудрик Андреа Пірло Андреа Пірло Шахтар Шахтар Відеоновини
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