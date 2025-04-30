Український легіонер Артем Степанов розповів, що вплинуло на його рішення приєднатися до Нюрнберга.

"Клуб постарався залучити мене на ранній стадії і представив мені чіткий план моїх подальших кроків у професійному футболі. Це мене переконало.

Степанов офіційно змінив команду – форвард Байєра не буде єдиним українцем у клубі

З літа я хочу проявити себе на тренуваннях і в матчах Нюрнберга, просувати свій розвиток якнайкраще і бути успішним у команді", – цитує українця офіційний сайт клубу.

Степанов виступатиме за Нюрнберг на правах оренди з Байєра. Після завершення сезону 2025/26 Артем повернеться до леверкузенців.

Нагадаємо, що в активі українця 22 голи за Байєр у всіх турнірах.

Степанов продовжив феєричну гольову серію за Байєр – вихід у чвертьфінал підпсувало дебютне безглузде вилучення українця