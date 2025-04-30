"Це мене переконало": Степанов зізнався, що підштовхнуло його змінити клуб в Німеччині
Український легіонер Артем Степанов розповів, що вплинуло на його рішення приєднатися до Нюрнберга.
"Клуб постарався залучити мене на ранній стадії і представив мені чіткий план моїх подальших кроків у професійному футболі. Це мене переконало.
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З літа я хочу проявити себе на тренуваннях і в матчах Нюрнберга, просувати свій розвиток якнайкраще і бути успішним у команді", – цитує українця офіційний сайт клубу.
Степанов виступатиме за Нюрнберг на правах оренди з Байєра. Після завершення сезону 2025/26 Артем повернеться до леверкузенців.
Нагадаємо, що в активі українця 22 голи за Байєр у всіх турнірах.
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