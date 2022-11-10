Директор з розвитку Динамо Максим Радуцький переконаний, що у киян також є суперталант європейського рівня.

– Шахтар продає своїх легіонерів за хороші гроші, а Динамо ні.

– Нічого собі, а Ярмоленко, а Миколенко?

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– Це скоріше виняток, який підтверджує правило. Якщо взяти загальну суму продажу гравців Динамо та Шахтаря за останні десять років – це небо та земля.

– Давайте не міряти можливостями клубів. Миколенко пройшов шлях від юнацької школи Динамо до основного складу Евертона. Так, можна купити готового гравця, як Шахтар, але не факт, що він приживеться та адаптується у клубі. Не дарма Суркіси тримають футбольні школи різного віку – від дитячо-юнацької до першої команди. Уявляєте, яка це кількість вихованців. Це коштує, повірте, не дешевше, ніж купити умовного бразильця.

– Який ваш улюблений футболіст Динамо зараз?

– Владислав Ванат. Гадаю, це майбутній Шевченко. Якщо він зараз не згасне, то стане суперзіркою. У майбутньому він коштуватиме щонайменше 50 мільйонів. Коли Шахтар продасть Мудрика, ми отримаємо нижню планку вартості Ваната, – заявив Радуцький в інтерв'ю FanDay.

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