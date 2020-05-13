"Це маячня і якась піар-акція": Рафаїлов розкритикував вимогу створення жіночих команд в УПЛ

Колишній генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов категорично проти нав'язування жіночого футболу українським клубам.

"Це маячня. Це якась піар-акція президента УАФ, або він якісь дивіденди на цьому хоче заробити. Цікаво, люди, які за це голосували, розуміють, про що йде мова?

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По-перше, мені не подобається, що прибирають команди U-21. Ці футболісти з 19-ти до 21 року, куди вони підуть? Чи багато молоді зараз грає в УПЛ? Де вони будуть грати? Тим більше зараз іноді грошей не вистачає на одну команду, а вони хочуть організувати ще одну лігу. Давайте тоді зобов'яжемось створити, як Реал і Барселона, ще й баскетбольні команди, футзальні, футбол на траві і т. п.

Хтось взагалі прораховував що це таке? Де ці жіночі команди будуть жити, як ділити базу з першими командами, тренування, душові... Це жахливий проект, це маячня", – сказав Рафаїлов у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов покинув луганський клуб 26 березня – з цього часу посада залишається вакантною.

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