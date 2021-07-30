Оборонець Вірджил ван Дейк напередодні провів перші хвилини в складі англійського Ліверпуля з жовтня 2020-го, коли зазнав важкої травми в поєдинку Прем'єр-ліги проти Евертона.

"285 днів тому я розпочав свій шлях назад до гри. Важко описати, як я почуваюсь, але важливо відзначити, що мені пощастило отримати підтримку від великої кількості чудових людей.

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Хірург, мої фізіотерапевти, тренери і персонал, які були поруч зі мною з першого дня. Мої партнери по команді додавали енергії і не давали занепасти духом. Дякую фанатам за їхню любов, підтримку й підбадьорювання. Нарешті, найбільше, моїй сім'ї, без якої я ніхто. Вдячний вам усім. Робота на цьому не завершується. Це лише початок. Продовжуємо рухатися вперед!", – написав центрбек у своєму твіттері.

Відзначимо, що в четвер ван Дейк відіграв 22 хвилини в спарингу проти берлінської Герти (3:4). Разом із ним після тривалої перерви на поле повернувся і партнер по центру оборони Джо Гомес.

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285 days ago, I started on a journey back towards playing. It’s hard to express how I am feeling, but it’s important to me that I say I feel blessed to have had the support of so many incredible people. The surgeon, my physios, coaches and staff who have been with me in my 1/2 pic.twitter.com/jdWKUHykDI — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) July 29, 2021