"Це лише початок": ван Дейк відреагував на перший за рік матч у Ліверпулі
Оборонець Вірджил ван Дейк напередодні провів перші хвилини в складі англійського Ліверпуля з жовтня 2020-го, коли зазнав важкої травми в поєдинку Прем'єр-ліги проти Евертона.
"285 днів тому я розпочав свій шлях назад до гри. Важко описати, як я почуваюсь, але важливо відзначити, що мені пощастило отримати підтримку від великої кількості чудових людей.
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Хірург, мої фізіотерапевти, тренери і персонал, які були поруч зі мною з першого дня. Мої партнери по команді додавали енергії і не давали занепасти духом. Дякую фанатам за їхню любов, підтримку й підбадьорювання. Нарешті, найбільше, моїй сім'ї, без якої я ніхто. Вдячний вам усім. Робота на цьому не завершується. Це лише початок. Продовжуємо рухатися вперед!", – написав центрбек у своєму твіттері.
Відзначимо, що в четвер ван Дейк відіграв 22 хвилини в спарингу проти берлінської Герти (3:4). Разом із ним після тривалої перерви на поле повернувся і партнер по центру оборони Джо Гомес.
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