"Для мене це перші збори в такому форматі, вони дуже складні. Знаємо, що важливо для другої частини чемпіонату, й намагаємось відпрацювати моменти, у яких ми помилялися минулого року, аби не повторювати цього. Також стаємо кращими, адже знаємо, що можемо добре завершити чемпіонат.

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Тренування змінюються й стають інтенсивнішими. Це потрібно, щоб повернутися ще сильнішими. Тренер любить відпрацьовувати специфічні складові гри і є дуже вимогливим. Однак ми додаємо не в одному аспекті, а в багатьох – так ми зростаємо як гравці і як команда.

Ми провели хороші матчі, і я вірю, що далі гратимемо ще краще. Це лише початок. Давід Нерес та Вінісіус Тобіас – це два хороші футболісти та чудові друзі. Вони приїхали, щоб зробити Шахтар кращим", – цитує Педрінью офіційний сайт Шахтаря.

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