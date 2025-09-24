"Ми щойно закінчили матч, думав тільки про нього, завтра вже будемо думати про дербі з Атлетіко. Віні зіграв вирішальну і дуже важливу роль. Ми перебуваємо на етапі зростання, побудови. Минув 51 день, попереду ще довгий шлях, ми продовжуємо створювати міцну основу, щоб бути конкурентоспроможними в Лізі чемпіонів, Ла Лізі, Кубку. Багато хто відчуває себе залученим, це важливо.

Вінісіус влаштував істерику після заміни Алонсо – відео емоційної реакції зірки Реала

Ще є що покращувати, є речі, які ми можемо робити краще. Ми на правильному шляху – і за результатами, і за тим, як ми працюємо. Це лише початок, і ми хочемо продовжувати успішно конкурувати.

Коли у тебе є якісні гравці, це сильно полегшує завдання, адже навіть при невеликій кількості тренувань вони розуміють ідею. Гнучкі гравці, які можуть діяти по-різному і на різних позиціях.

Сьогодні ми вважали це доречним, тому що деяким потрібно було відпочити – перш за все, Мілітао і Карвахалю, – а ті, хто вийшов, увійшли дуже вдало. Не варто занадто впиватися цим, тепер ми думаємо про дербі з Атлетіко", – цитує Алонсо Marca.

Раніше в ЗМІ зазначалося, що між Вінісіусом Жуніором і Алонсо не найкращі стосунки. Також повідомлялося, що боси Реала прекрасно про це знають.

Дубль Мбаппе, шедевр Вінісіуса і дебютний гол Мастантуоно знищили Леванте, екс-вінгер Шахтаря знову асистував у Ла Лізі