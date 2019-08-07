"Це лише перший тайм нашого протистояння з Брюгге", – Миколенко

Захисник Динамо не опускає рук після поразки у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Постараємося забути цю гру, тому що це був лише перший тайм. Далі у нас гра з Шахтарем, потім будемо готуватися до Брюгге.

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Робота рефері? Не знаю, мені здалося, що суддя давав грати. У другому таймі у нас вийшли три атакувальні гравці. Думаю, вони посилили нашу гру попереду. У перерві Хацкевич просив заспокоїтися і грати у свій футбол", – розповів Миколенко у коментарі Динамомания.

Нагадаємо, Динамо поступилося з рахунком 0:1 після гола Ванакена з пенальті у першому таймі.

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