"Це був чудовий виступ, ми старанно працювали, багато пересувалися, діяли рішуче. Але ми розуміємо, що це лише перший матч. Ми добре попрацювали в обох стадіях гри і мало що дозволили зробити супернику. Хлопці показали чудову гру. Але до матчу-відповіді не можна підходити несерйозно.

Перший гол Барелли "з другого поверху" у відеоогляді матчу Бенфіка – Інтер – 0:2

Варто не забувати, що у нас було три матчі без перемог, у яких ми заслуговували на більше. Це означає, що нам потрібно працювати більше, і сьогодні ми це побачили. Це був наш третій виїзд за останні шість ігор, багато гравців їздили у збірні. Це не виправдання, але хлопцям довелося старатися. Тільки в нас такий суворий календар.

Я задоволений гравцями. Критика – це нормально, я достатньо вихований для того, щоб вислухати її, врахувати і рухатися далі", – цитує Індзагі Football Italia.

Нагадаємо, Інтер на виїзді здобув суху перемогу над Бенфікою. Матч-відповідь відбудеться 19 квітня.

Інтер впевнено переміг Бенфіку – міланці перервали 6-матчеву безвиграшну серію й зробили серйозну заявку на півфінал