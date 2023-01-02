Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола усвідомлює, що його майбутнє більше залежить від результатів, ніж від умов контракту.

"У той момент, коли я відчую, що щось не так, я піду у відставку або не продовжуватиму контракт. Я не залишусь, як Фергюсон чи Венгер. Контракт – це лише папірець.

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Я продовжив угоду з клубом, бо відчуваю, що команда ще може добре виступати під моїм керівництвом. Зрештою, все вирішує результат. Якщо ми втомимося один від одного, я не допрацюю до кінця", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадає, іспанець працює у Манчестер Сіті з 2016 року, вже здобувши з командою 21 трофей. Зокрема, 6 разів вигравав АПЛ. Наприкінці листопада Гвардіола підписав новий контракт з "містянами", який розрахований до літа 2025 року.

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