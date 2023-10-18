Головний тренер Жирони Мічел переконаний, що літній новачок Артем Довбик ще не досягнув своєї стелі.

Українець оформив 3 голи та 2 асисти у 9 перших матчах за клуб, проте наставник чекає ще більшого.

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"Це лише 60, максимум 70% від потенціалу Довбика. Він досі не володіє мовою, і є певні концепції гри, які він не засвоїв. Йому треба вдосконалюватись, і він це зробить", – заявив Мічел в інтерв'ю Diari de Girona.

Нагадаємо, Жирона заплатила СК Дніпро-1 близько 7,5 млн євро за половину прав на Довбика (друга належала Мітьюлланду).

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