Вінгер Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик розповів про свої тренування та наміри потрапити на Туманний Альбіон.

"Футбол – це не тільки про 90 хвилин на полі. Це також про багато факторів поза полем – тренажерний зал, відновлення, харчування, тренування.

Мудрик назвав футболіста, з якого бере приклад: "Він надихає мене самовіддачею і вірою в себе"

Я треную штрафні удари. Це важлива частина гри і я можу забити багато голів зі штрафних. Раз на тиждень я вибираю день і пробиваю 100 штрафних на тренуванні. Це займає близько півтори години.

АПЛ? Так, так, це можливо. Англійська Прем'єр-ліга – найкращий чемпіонат у світі, у якому всі хочуть пограти. Я ціную дискусії уболівальників щодо моєї майстерності, але мушу покращувати деякі моменти. Можу грати краще. Зрештою, це лише 20% мого потенціалу", – цитує Мудрика The Times.

Серед претендентів на Михайла називають низку грандів, серед яких Реал, Арсенал, Байєр та інші. Влітку Шахтар категорично відмовив усім охочим, адже розраховує продати свого вихованця не менше, ніж за 60 мільйонів євро.

"Шахтар відверто відскочив": скільки коштує Мудрик, людина-мем зі Селтіка і докір Динамо – команда, яка викликає емоції