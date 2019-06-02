"Це краще за будь-які наші слова", – Моурінью та Венгер із захопленням слухали YNWA під час фіналу Ліги чемпіонів

Культові наставники Жозе Моурінью і Арсен Венгер, які працювали експертами на фінальному матчі Ліги чемпіонів, віддали належне вболівальникам англійського Ліверпуля.

Виконання мерсисайдськими вболівальниками легендарної You'll Never Walk Alone на мадридському Ванда Метрополітано припало до душі обом тренерам в ефірі beIN SPORTS.

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"Це набагато краще за те, що ми говоримо", – захоплено сказав Моурінью. Натомість Венгер додав: "Ви знаєте, це унікально".

Відзначимо, що Ліверпуль здолав Тоттенхем завдяки голам у дебюті та під завісу поєдинку. Салах відкрив рахунок із сумнівного пенальті, що став найшвидшим в історії Ліги чемпіонів. А другий м'яч в активі Дівока Оріджі, який забив на 87-й хвилині.