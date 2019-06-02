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ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

"Це краще за будь-які наші слова", – Моурінью та Венгер із захопленням слухали YNWA під час фіналу Ліги чемпіонів

12:46 137 Читать на русском
"Це краще за будь-які наші слова", – Моурінью та Венгер із захопленням слухали YNWA під час фіналу Ліги чемпіонів
Фани "червоних" на Ванда Метрополітано / твіттер Ліверпуля

Культові наставники Жозе Моурінью і Арсен Венгер, які працювали експертами на фінальному матчі Ліги чемпіонів, віддали належне вболівальникам англійського Ліверпуля.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Виконання мерсисайдськими вболівальниками легендарної You'll Never Walk Alone на мадридському Ванда Метрополітано припало до душі обом тренерам в ефірі beIN SPORTS.

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"Це набагато краще за те, що ми говоримо", – захоплено сказав Моурінью. Натомість Венгер додав: "Ви знаєте, це унікально".

Відзначимо, що Ліверпуль здолав Тоттенхем завдяки голам у дебюті та під завісу поєдинку. Салах відкрив рахунок із сумнівного пенальті, що став найшвидшим в історії Ліги чемпіонів. А другий м'яч в активі Дівока Оріджі, який забив на 87-й хвилині.

blog_ava
Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу
00:35
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Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Тоттенхем - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Жозе Моурінью Жозе Моурінью Арсен Венгер Арсен Венгер футбольні фанати
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