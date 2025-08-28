"Я не бачу Ваната в серйозних матчах. Взагалі, коли я почув, що Динамо програло Пафосу (прим. заг рахунок 0:3), то був шокований. Це кошмар. Не можна так опускати рівень Динамо.

Історичний провал, якого не було 20 років – у Польщі називають сенсацією результат Динамо й Шахтаря

Перепрошую, але ми пахали, це було нашим життям, прагнули проявити себе. Всі прекрасно знають, що Динамо – це історія наша. І ось вона так опустилася. Це неправильно.

Давайте, звісно, ще подивимося, життя покаже. Але так ставитися не можна. Мені здається, потрібні серйозні зміни. Вони тренерів змінюють, а колективу все одно немає. У нас колектив був. Всі з характером були. Кожен на своєму місці.

Там на "Золотий м'яч" заслуговували і Яковенко, і Заваров, і Василь Рац. Половина команди на нього заслуговувала. Ми нікого не боялися. Так, грали з повагою до суперника, але не боялися", – наводить слова Бєланова коментатор Сергій Лук'яненко у своїх соцмережах.

Динамо – Маккабі Тель-Авів: анонс матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи