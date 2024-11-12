"У кубковому протистоянні він грав 60 хвилин, у попередньому матчі – 20, сьогодні – 10. Це конкуренція, є гравці, які заслуговують на ігровий час.

Бартуловіч піддав сумніву рішення арбітра в матчі УПЛ: "Якби це було в бік Шахтаря, він поставив би пенальті?"

Усі працюють, а ми, як тренерський штаб, вирішуємо, кому і скільки хвилин давати, – цитує Бартуловіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Супряга приєднався до Зорі на правах оренди з Динамо.

Шахтар після тріумфу в ЛЧ переграв Зорю – пенальті активізував "гірників", Кевін відзначився першим голом у сезоні