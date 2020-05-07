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''Це конфлікт інтересів'': Франков – про кандидата від Шахтаря на посаду президента УПЛ

7 травня 12:27 414 Читать на русском
''Це конфлікт інтересів'': Франков – про кандидата від Шахтаря на посаду президента УПЛ
Михайло Метревелі / Фото з відкритих джерел

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков висловився щодо намірів Михайла Метревелі стати очільником Прем'єр-ліги.

"Він причетний до певного роду діяльності, яка, на мій погляд, не сумісна з посадою президента Прем'єр-ліги. Формально або неформально, але він займається інтересами низки футболістів. Це – конфлікт інтересів.

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Для мене позиція клубу Шахтар, який "вписався" за Метревелі, чесно кажучи, незрозуміла. Не кажучи вже про те, що Михайло Метревелі для мене у жодному разі не є незалежним кандидатом. Я сприймаю цю ситуацію так: у Шахтаря дуже серйозний кадровий голод. Тобто, у нього немає на кого покластися, нікого підтримати", – сказав Франков на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, конкурентами Метревелі за посаду стануть Олег Смалійчук від Карпат, а також Олександр Шевченко, якого підтримали Десна та Львів.

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Теги
Шахтар Шахтар УПЛ вибори президента УПЛ Михайло Метревелі Артем Франков
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