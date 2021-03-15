"У психологічному плані нам було дуже важливо досягти успіху після перемоги над Динамо в Лізі Європи. Думаю, що перемога над Ейбаром важлива для нас не стільки з точки зору здобутих очок, скільки в плані психології, в плані впевненості в своїх силах. У футболі і в житті часто так буває, що найголовніше – це подолати сумніви в самому собі. І наша команда з цим непростим завданням впоралася.

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Це абсолютно ключовий тиждень. У четвер нам потрібно продовжити те, що ми почали в протистоянні з Динамо. Упевнений, суперник не збирається здаватися. Вони в нинішньому сезоні на виїзді добре зіграли проти Барселони на Камп Ноу. А нам після Ліги Європи потрібно виграти в чемпіонаті, щоб продовжити боротьбу за місця в топ-6", – цитує Емері Marca.

Зауважимо, перший поєдинок в ЛЄ завершився перемогою Вільяреала з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться вже 18 березня в Іспанії.

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