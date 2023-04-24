"Дуже важлива перемога, ключова для завоювання титулу. Ми обіграли чудову команду. У Атлетіко були моменти, але ми домінували й мали нагоду забити другий м'яч, який допоміг би нам заспокоїтися. Барселона була сильнішою.

Кінець безпрограшної серії Сімеоне у відеоогляді матчу Барселона – Атлетіко – 1:0

Ключову роль відіграла робота Рафіньї та Феррана в обороні, вони допомагали команді. Їхня самовіддача дуже важлива. У першому таймі ми створювали менше, ніж у другому, але, крім окремих моментів, загалом провели відмінний матч. Я дуже задоволений.

Тер Штеген – один із трьох найкращих воротарів світу, а завдяки тому, як ми граємо, він найкращий. Він неймовірний, він гарантує нам безпеку. Але й захист дуже добрий, вся справа в командній роботі. Однак у багатьох ситуаціях Марк зіграв вирішальну роль.

Зазвичай ми не дозволяємо суперникам створювати стільки моментів, але це Атлетіко, який не програвав із січня, самі бачите, у якій вони формі. Критика буде завжди, адже це Барселона. За цей матч вона також буде. Ситуація у Ла Лізі чудова, але ми ще нічого не виграли", – цитує наставника "синьо-гранатових" Marca.

Нагадаємо, що Барселона випереджає мадридський Реал на 11 пунктів у турнірній таблиці. "Блаугранас" в наступному турі зіграють проти Райо Вальєкано.

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