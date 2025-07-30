"Це клуб, завдяки якому я почав цікавитись футболом": лідер Карпат назвав команди, за які вболіває
Нападник Карпат Ігор Краснопір поділився відвертостями в невеликій анкеті.
Музика: Слухаю багато чого, різні жанри. Улюблений виконавець – Емінем.
Кіно: Назву серіали "Паперовий будинок" і "Гострі картузи".
Актор або актриса: Кіліан Мерфі, Емма Стоун.
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Книга: Дуже люблю читати, майже щодня приділяю цьому процесу хоча б 25-30 хвилин. Зараз перейшов на англомовну літературу.
Страва: Спагетті або просто макарони з пармезаном.
Алкоголь: Взагалі не вживаю.
Авто, на якому їздите зараз: Поки не їжджу, але, можливо, найближчим часом зможу.
Аксесуар: Ланцюжок із хрестиком.
Найбільший штраф у кар'єрі: Дуже радий, що не стикався з цим поняттям у своїй кар'єрі.
Найкрасивіше місто або місце, де ви побували: Для мене завжди найкрасивішим буде Київ, звідки я родом. А із закордонних виділю Відень. Він схожий на Львів, але масштабніший за розмірами, там більше архітектури і всього іншого. Ще й на річці Дунай стоїть.
Спортсмен: Кріштіану Роналду.
Клуб: Барселона і Манчестер Сіті. Зараз вболіваю за англійську команду, але Барса – поза конкуренцією. Це клуб, завдяки якому я почав цікавитись футболом.
Ким мріяли стати у дитинстві: Футболістом. Це завжди була моя основна мрія та ціль.
Фобія: Замкнутий простір (клаустрофобія).
Нефутбольний талант: Таланту до співу в мене нема – і взагалі цього краще не чути (Усміхається). Чи куховарю? Та можу приготувати базові страви. Але нічого такого вишуканого.
Якби була можливість познайомитися з будь-якою світовою знаменитістю – кого б обрали: Дуже важко обрати когось одного, бо з усіма хотів би познайомитись. Нехай буде Хосеп Гвардіола.
Який ігровий скілл і у кого ви б хотіли позичити: Не хотів би ні в кого позичати. Треба розвивати власні скілли. Але якщо ми вже фантазуємо… Правильне розпізнавання ситуації, зчитування інформації, яке було у Хаві, – розповів Краснопір в анкеті YeSport.
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