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"Це клоунада!" – хавбек СК Дніпро-1 Когут знищив арбітра після матчу з Олександрією

23:20 106 Читать на русском
"Це клоунада!" – хавбек СК Дніпро-1 Когут знищив арбітра після матчу з Олександрією
Ігор Когут / фото з відкритих джерел

Півзахисник СК Дніпро-1 Ігор Когут після матчу проти Олександрії (1:2) акцентував увагу на роботі головного арбітра матчу Миколи Балакіна.

79’ Максим Лопирьонок
90’ Станіслав Куліш
90+1’ Олександр Назаренко
 
Максим Третьяков 79’
Максим Третьяков 90+3’
79’ Максим Лопирьонок
79’ Максим Третьяков
90’ Станіслав Куліш
90+1’ Олександр Назаренко
90+3’ Максим Третьяков

"Мені здається, сьогодні була одна з наших найкращих ігор у цьому сезоні. У другому таймі ми повністю переграли суперника, мали стовідсоткові моменти. Вважаю, мали вигравати цей матч, але всі бачили, що відбувалося. І це завадило взяти три очки.

Парад пенальті та червоних карток у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Олександрія – 1:2

Мене замінили через ушкодження – скоріше за все, я зламав ніс. А суддя навіть не зупинив гру у цьому епізоді. Я подивився усі повтори суперечливих моментів. Ми заробляємо стовідсотковий пенальті. А у Лопирьонка притиснута рука – і він ставить пенальті. Дає йому другу жовту картку, а де ж попередження, коли був призначений пенальті в інші ворота? Що ж це таке? Дає червону Назаренку… Як можна так судити?! Деякі тренери кажуть, що нас добре судять… Клоунада!" – цитує Когута офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у звітному матчі арбітр Микола Балакін призначив три пенальті, два з яких у ворота господарів. Також він вилучив двох гравців СК Дніпро-1 – Лопирьонка та Назаренка.

Олександрія обіграла СК Дніпро-1 в матчі з трьома пенальті та двома вилученнями

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Ігор Когут Ігор Когут Микола Балакін Микола Балакін СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Олександрія
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