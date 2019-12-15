"Це клоунада!" – хавбек СК Дніпро-1 Когут знищив арбітра після матчу з Олександрією

Півзахисник СК Дніпро-1 Ігор Когут після матчу проти Олександрії (1:2) акцентував увагу на роботі головного арбітра матчу Миколи Балакіна.

"Мені здається, сьогодні була одна з наших найкращих ігор у цьому сезоні. У другому таймі ми повністю переграли суперника, мали стовідсоткові моменти. Вважаю, мали вигравати цей матч, але всі бачили, що відбувалося. І це завадило взяти три очки.

Парад пенальті та червоних карток у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Олександрія – 1:2

Мене замінили через ушкодження – скоріше за все, я зламав ніс. А суддя навіть не зупинив гру у цьому епізоді. Я подивився усі повтори суперечливих моментів. Ми заробляємо стовідсотковий пенальті. А у Лопирьонка притиснута рука – і він ставить пенальті. Дає йому другу жовту картку, а де ж попередження, коли був призначений пенальті в інші ворота? Що ж це таке? Дає червону Назаренку… Як можна так судити?! Деякі тренери кажуть, що нас добре судять… Клоунада!" – цитує Когута офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у звітному матчі арбітр Микола Балакін призначив три пенальті, два з яких у ворота господарів. Також він вилучив двох гравців СК Дніпро-1 – Лопирьонка та Назаренка.

Олександрія обіграла СК Дніпро-1 в матчі з трьома пенальті та двома вилученнями