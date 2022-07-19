"Ну що, якщо там люди зомбовані? Що їм можна казати? Ти нічого не доведеш. Їх надресирували, вони бояться криве слово сказати.

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Я вже не бачу сенсу щось говорити. Мільйони людей намагаються кожен день їм щось довести. Якось там в голову вбити. Але їм все одно. Це кінчені люди, по-іншому не можу назвати. Хотів би подивитися на них, якби у самих таке трапилося. Якби діти вмирали, вагітні мами. Не хочу навіть про них говорити. Кінчений народ.

Я якось зайшов у дірект в Instagram. Пише мені якийсь мужик з Росії: "А где ты был все эти 8 лет на Донбассе?". Відповідаю йому: "Коли розпочалася війна на Донбасі, я ще був "щєнком", який навіть не знав, що таке Instagram. Нічим не міг допомогти Україні. Що ти мені починаєш доводити, виродок?" Я його вже нагнув, не витримав. Потім заблокував, з ними навіть немає сенсу розмовляти", – сказав Корнієнко у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, українці вже 146-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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