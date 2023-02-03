"Я думаю, що в цьому віці, і коли ти граєш у клубі, який дозволяє тобі бути на дуже високому рівні, ти маєш обов’язок. Це принести свій талант у свою країну. Був скептицизм, тому що Варан відновлювався після травми, але він виступив дуже добре на минулому мундіалі.

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Рішення Варана – катастрофа. Боляче чути це! Як можна не одягати футболку національної збірної в 29 років? Він не може цього зробити. Рафаелю, не забудь, що ти зробив, а наразі ти робиш дурниці! Це велике божевілля", – сказав Ротен у програмі Rothen s'enflamme.

Варан провів за збірну Франції 93 матчі, забив п’ять голів та виграв два титули з командою. В 20 матчах він виходив на поле з капітанською пов’язкою.

"À cet âge-là et quand tu joues à un club de très haut niveau, tu as un devoir : apporter ton talent à ton pays. C'est un désastre, il fait une connerie"@RothenJerome ne comprend pas le choix de Raphaël Varane de mettre un terme à sa carrière avec les Bleus à 29 ans. pic.twitter.com/ZGfCipeWjY — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 2, 2023

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