"Ну, звісно, краще мати п'ять команд від АПЛ замість чотирьох у Лізі чемпіонів, враховуючи нашу ситуацію. Але є сім або вісім претендентів, так що все вирішиться в останній момент.

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У нас не було повного складу весь сезон. Три центральні захисники вибули, найкращий нападник вибув до останніх одного-двох матчів. У нас не було повного складу. Це триває весь сезон. Ми адаптуємося. І можна сказати, що це катастрофа, але все могло бути ще гірше.

Я справді задоволений тим, як ми з цим справляємося, з тією ситуацією, в якій ми опинилися, залишаючись собою; маючи шанс кваліфікуватися в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Це те, що ми повинні зробити, особливо в домашніх матчах – хоча й на виїзді теж, але особливо вдома", – цитує Гвардіолу City Xtra.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті наразі перебуває на шостому місці у турнірній таблиці АПЛ з 52 очками. Від першої сходинки "містяни" відстають на 21 бал.

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