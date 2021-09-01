"Сьогодні передусім був важливий результат. Ми втратили очки, тому, я вважаю, це була провальна гра. Важко щось сказати відразу після матчу. Думаю, всі бачили, тому не потрібно багато слів. Було важливо взяти три очки, щоб поїхати на чемпіонат світу. Ми їх не взяли, тому я вважаю, що це катастрофа для нас.

Казахстан – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Це вже кінець кваліфікації? Я не знаю. Не хочу зараз говорити гучних фраз. Потрібно буде сісти, подивитися в турнірну таблицю, розібратися і рухатися далі. Я навіть не повірив, що вони відігралися. Ми забили, залишалася хвилина... Потрібно було десь простіше зіграти. Футбольний закон не скасовується: "Не забиваєш ти – забивають тобі". Ми не реалізували кілька моментів, а вони нам забили. Все.

З тренером нормальна комунікація. Ми всі дорослі футболісти – поважаємо його, а він поважає нас. Працюємо. Що ще можна сказати... Ми поважаємо Петракова, слухаємо, що він нам говорить. У нас цілковита довіра до головного тренера", – сказав Яремчук у ефірі ТК Футбол.

Україна втратила перемогу над Казахстаном у матчі відбору ЧС-2022 – драматичний провал у дебюті Петракова і Сікана