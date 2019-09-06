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"Це катастрофа", – Франков прокоментував фіаско збірної України U-21 у матчі з Фінляндією

21:33 1096 Читать на русском
"Це катастрофа", – Франков прокоментував фіаско збірної України U-21 у матчі з Фінляндією
Артем Франков / соцмережі

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков відреагував на поразку збірної України U-21 у 1 турі відбіркового циклу Євро-2021.

 
Бенжамін Кельман 19’
Онні Валакарі 81’
19’ Бенжамін Кельман
81’ Онні Валакарі

"Фантастичний старт молодіжної збірної України у відборі на Євро – 0:2 з самою збірною Фінляндії, відомим грандом на всіх рівнях. Так-так, ви правильно зрозуміли, це та сама команда, яка нещодавно виграла чемпіонат світу в Польщі, але замість головного тренера Петракова має головного тренера Ротаня, перемоги в якихось виставкових турнірах, інше бачення футболу і, в цілому, інше кадрове наповнення.

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Склад цієї команди потенційно ну ніяк не слабший, однак з характером, як з'ясувалося, в такій комплектації у команди просто жах. Неприємний результат? Так це катастрофа, насправді. Втрата трьох очок вдома не з фаворитом, а з передбачуваним, в найкращому випадку, середняком групи... Далі? Зрозуміло, що грати, чіпляючись зубами та кігтями. Якщо вийде", – написав Франков у своєму Telegram-каналі.

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Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21 Фінляндія U-21 Фінляндія U-21 Україна U-21 - Фінляндія U-21 Артем Франков
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