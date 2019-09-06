"Це катастрофа", – Франков прокоментував фіаско збірної України U-21 у матчі з Фінляндією

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков відреагував на поразку збірної України U-21 у 1 турі відбіркового циклу Євро-2021.

"Фантастичний старт молодіжної збірної України у відборі на Євро – 0:2 з самою збірною Фінляндії, відомим грандом на всіх рівнях. Так-так, ви правильно зрозуміли, це та сама команда, яка нещодавно виграла чемпіонат світу в Польщі, але замість головного тренера Петракова має головного тренера Ротаня, перемоги в якихось виставкових турнірах, інше бачення футболу і, в цілому, інше кадрове наповнення.

Україна U-21 сенсаційною поразкою Фінляндії стартувала у відборі до Євро-2021

Склад цієї команди потенційно ну ніяк не слабший, однак з характером, як з'ясувалося, в такій комплектації у команди просто жах. Неприємний результат? Так це катастрофа, насправді. Втрата трьох очок вдома не з фаворитом, а з передбачуваним, в найкращому випадку, середняком групи... Далі? Зрозуміло, що грати, чіпляючись зубами та кігтями. Якщо вийде", – написав Франков у своєму Telegram-каналі.

Україна U-21 – Фінляндія U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2021 – як це було