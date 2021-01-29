"Клуб повинен заздалегідь пропонувати футболістові новий контракт, знаючи, що угода закінчується. Я не підтримую, що деякі наші клуби відправляють спортсменів у дубль, тому що ті відмовляються продовжувати контракт. Це типова українська практика.

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За кордоном футболіст за рік чи півроку до закінчення контракту повідомляє, що залишає клуб, допрацьовує, прощається. А у нас кам'яний вік. Але у випадку з Шахабом розумію Олімпік, тому що клуб вивів його в люди, вклав чималі гроші. Вважаю, що новий клуб іранця повинен заплатити Олімпіку", – цитує Маркевича Експрес.

Нагадаємо, Захедітабара перевели в дубль на фоні чуток про підписаний попередній контракт із Зорею. Угода нападника з Олімпіком розрахована до літа цього року. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро. До слова, Шахаб разом з Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів.

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