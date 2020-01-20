"Це історія всього нашого народу", – Сікорський розповів про скандальний візит у Росію, через який залишився без клубу

Колишній нападник Агробізнеса Ігор Сікорський прокоментував розірвання контракту з клубом через поїздку в Росію.

"Відразу не було взагалі ніякої реакції. Ніхто не писав нічого такого, типу: "Куди ти поїхав". Хто взагалі дивиться мій інстаграм? Я не такий відомий футболіст. У Першій лізі і УПЛ знають, так. Але у мене немає такої аудиторії – в основному на мене дивляться тільки друзі.

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Вже немає про що говорити. З пісні слів не викинеш. Я за цей вчинок вже поплатився. Можливо, не потрібно було викладати фотографії. Просто з'їздити і все. Але коли я потрапив до Зимового палацу, у мене був просто культурний шок. Все, що робив – без задньої думки. Нікого не хотів розсердити або ще щось. Це історія нашої країни, розумієте? Це ж не тільки вашої країни історія – це історія всього нашого народу.

У мене батько росіянин, половина сім'ї в Росії. Що я можу зробити, якщо у мене батько народився в Росії? Я ж не перероджу його в Україні, правильно? До цього я думав, що хочу грати тільки в Україні. Зараз навіть і не знаю. Мені вже неважливо, куди їхати і де грати в футбол", – цитує Сікорського Gol.ru.

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