"Де Брюйне пропустив певний час через коронавірус, після якого потрібен час на відновлення. Завтра він вийде у старті, а скільки зможе зіграти – побачимо. Кевін, як і всі інші гравці, повинен боротися за своє місце у складі. Але він не повинен щось мені доводити, просто нехай покаже все, на що здатний.

Конкуренція – важлива річ, всі гравці про це знають. Вони повинні демонструвати свою найкращу гру, але в жодному разі не показувати мені, хто вони такі. Я їх усіх добре знаю.

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Так, Манчестер Сіті гарантував собі перше місце в групі, тому ми взяли на матч кількох молодих гравців. Можливо, хтось із них отримає свій шанс, адже для молоді це важливий досвід. Так, цим ми послабили команду U-19 в Юнацькій лізі УЄФА, але пріоритет – це перша команда.

Не зіграють Ферран Торрес і Габріел Жезус. Вони навіть не полетять до Німеччини. Це буде ідеальна гра для нас, адже Ман Сіті вже не потрібні очки. Ми можемо зіграти, щоб покращити власний стиль", – цитує Гвардіолу офіційний сайт "містян".

Матч РБ Лейпциг – Манчестер Сіті стартує 7 грудня о 19:45 за Києвом. Підопічні Гвардіоли вже гарантували собі перше місце групи А, натомість "бики" зберігають шанси хіба що на путівку в Лігу Європи, за яку змагаються з Брюгге.

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