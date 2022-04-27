Після півфіналу Ліги чемпіонів в Анчелотті запитали про Тоні Родігера. За інформацією інсайдерів, Реал вже домовився про трансфер німця. Однак головний тренер Мадрида вирішив не розкривати карти.

"Тоні? Це хто такий? – з хитрою посмішкою сказав Карло. – Він досі грає за Челсі. Я більше нічого не можу про нього сказати".

Реал програв у першому матчі 1/2 фіналу Манчестер Сіті, пропустивши 4. Оборона "вершкових" виглядала жахливо. І Алаба, і Мілітао припускалися грубих помилок. Рюдігер має додати захисту стабільності.

Ман Сіті переміг Реал у фантастичній перестрілці з сімома голами – Зінченко та Бензема стали героями битви за фінал ЛЧ