"Це хороший спосіб проявити повагу", – Де Пена розповів, як вивчає українську мову

Вінгер Динамо Карлос Де Пена зізнався, що найскладніше у вивченні української мови.

"Потроху вчу вашу мову, це дається важко, але я намагаюся швидше її освоїти, щоб мати можливість спілкуватися. Крім того, в команді багато англомовних гравців, тому проблем з цим не виникає.

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Я займаюся один-два рази на тиждень з викладачем. Це найефективніший і швидкий спосіб вивчити мову. Знаю, що уроки також беруть Дуелунд і Соль, але ми перебуваємо на різних рівнях.

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Найскладніше те, що в написанні букв кирилиця значно відрізняється від латиниці, але, вважаю, коли приїжджаєш в нову країну, вивчити мову – це хороший спосіб проявити повагу, це якраз те, що я хочу зробити", – цитує Де Пену офіційний сайт Динамо.