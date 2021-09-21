"Буде приємно зіграти з командою, яка весь час бореться за високі позиції. Це навіть більше, ніж середнячок УПЛ, команда бореться за єврокубкові позиції. Тому для нас це хороший іспит.

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Команда зараз посідає в турнірній таблиці високу позицію, тож для нас це буде непроста гра. Хочемо побачити себе на їхньому фоні. Тим більше, у нас ще не було ігор з командами Прем'єр-ліги. Десна – хороший мотиватор для нас. Хлопці це теж розуміють і старанно готуються до гри", – зазначив Кучер у коментарі офіційному сайту Металіста.

Додамо, що харків'яни зустрінуться з Десною в рамках Кубка України вже сьогодні, 21 вересня, початок о 19:00.

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