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"Це ганьба для Динамо", – Леоненко – про перехід Морозюка в Різеспор

19 січня 06:30 1 Читать на русском
"Це ганьба для Динамо", – Леоненко – про перехід Морозюка в Різеспор
Микола Морозюк / Фото Різеспор

Футбольний експерт Віктор Леоненко різко розкритикував Динамо за трансфер Миколи Морозюка в турецький Різеспор.

"Перехід Морозюка в Різеспор? Це ганьба для клубу. Як можна з Динамо перейти в команду, яка займає останнє місце в турнірній таблиці?

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Такий перехід – негатив для іміджу клубу", – цитує Леоненка 1927.kiev.

Нагадаємо, що Морозюк перейшов у Різеспор на правах піврічної оренди з Динамо. Варто відзначити, що за турецький клуб вже виступає екс-динамівець Олександр Гладкий.

Наразі нова команда Морозюка знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці турецької Суперліги, маючи у своєму активі 12 очок.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Динамо Динамо Микола Морозюк Микола Морозюк Віктор Леоненко Різеспор Різеспор
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