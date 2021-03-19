Воротар Тоттенхема не стримувався у висловлюваннях після поразки в 1/8 фіналу ЛЄ проти загребського Динамо (0:3).

"Це просто ганьба. Я сподіваюся, що всі, хто був у роздягальні, відчули свою відповідальність за провал. Команда просто відображає те, що відбувається всередині клубу.

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Те, як ми граємо, недостатньо. У минулому у нас були хороші моменти, тому що ми відчували єдність команди. Невпевнений, що вона присутня зараз", – цитує Льоріса Goal.

Після 28-ми турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 8-й сходинці.

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