"Це ганьба", – Льоріс розповів про проблеми Тоттенхема всередині клубу
19 березня 22:56 - Читать на русском
Воротар Тоттенхема не стримувався у висловлюваннях після поразки в 1/8 фіналу ЛЄ проти загребського Динамо (0:3).
осн. час ( 2 : 0 )
завершено
"Це просто ганьба. Я сподіваюся, що всі, хто був у роздягальні, відчули свою відповідальність за провал. Команда просто відображає те, що відбувається всередині клубу.
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Те, як ми граємо, недостатньо. У минулому у нас були хороші моменти, тому що ми відчували єдність команди. Невпевнений, що вона присутня зараз", – цитує Льоріса Goal.
Після 28-ми турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 8-й сходинці.
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