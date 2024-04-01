Головний тренер Реала Карло Анчелотті не приховує, що його команда матиме перевагу в підготовці до чвертьфіналу ЛЧ проти Манчестер Сіті.

Пеп Гвардіола днями скаржився на різний календар Реала та Манчестер Сіті перед 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Від сьогодні Андрій Лунін з Реалом спокійно готуватиметься до першої зустрічі (9 квітня), а Манчестер Сіті проведе дві додаткові гри – проти Астон Вілли (3 квітня) та Крістал Пелас (6 квітня).

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"Це футбол. Я радий, що ми маємо 9 днів на підготовку до гри з Манчестер Сіті. Проаналізуємо все, що можна проаналізувати. Дамо відпочинок збірникам.

Очевидно, що в них важчий календар. У нас є перевага, але вона не стане ключовою. Потрібно показати більшу інтенсивність, ніж з Атлетіком", – сказав Анчелотті.

Реал комфортно лідирує в Прімері з 8-очковим відривом від Барселони. Наступного вікенду чемпіонат Іспанії стане на паузу через фінал Кубка Іспанії.