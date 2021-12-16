"Стежив за збірною України у відборі. Найкращий гравець збірної зараз? Для мене Андрій Ярмоленко – фігура, яка сьогодні в збірній номер один. Але є молоде хороше покоління, команда виглядала дуже добре.

Девіч – про заробітки футболістів: "Інколи за одну гру отримували стільки, що людям потрібно працювати роками"

При Шевченку теж – спершу, скажемо так, команда набирала, але останній період з ним дуже добре виглядали. Ярмоленко, Зінченко теж непогано грає. Маліновський, Яремчук із Бенфіки. Збірна молода і цікава, але я грав з Ярмоленком, стежив за ним. Для мене він – один із найкращих в українському футболі загалом", – розповів Девіч в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, Марко народився в Белграді, але в 2008-му отримав громадянство України і почав виступати за "синьо-жовтих" (35 матчів, 7 голів) – зокрема, їздив на Євро-2012. На клубному рівні пограв за Волинь, Металіст, Шахтар, Вадуц, Рубін, Сабах та низку інших команд. У 2020-му оголосив про завершення кар'єри.

Тете у збірній України: чому це реальніше, ніж ви думаєте?