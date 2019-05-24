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"Це фейк": агент спростував перемовини Динамо з тренером Славії

12:46 1070 Читать на русском
"Це фейк": агент спростував перемовини Динамо з тренером Славії
Їндржих Трпішовскі / фото: ФК Динамо

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло спростував можливість приходу Їндржиха Трпішовскі на посаду головного тренера Динамо.

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло спростував призначення чеського наставника Їндржиха Трпішовскі на посаду головного тренера Динамо.

Динамо може очолити чеський фахівець

"Про Трпішовскі. Відповім коротко усім одразу. Це фейк", – написав Заховайло на своїй сторінці Facebook.

Нагадаємо, сьогодні з'явилась інформація, нібито Трпішовскі повинен прибути до Києва на переговори. Окрім чеха, на посаду головного тренера Динамо претендують Олексій Михайличенко, Юрій Калітвінцев та польський наставник Адам Навалка.

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blog_ava
Динамо може очолити чеський фахівець
10:53
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Теги
Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Їндржих Трпішовскі Їндржих Трпішовскі В'ячеслав Заховайло
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