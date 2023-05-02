"Арсенал все ще дуже прагне виграти англійську Прем'єр-лігу. Це фантастична команда, і вони проводять чудовий сезон. Вони трохи поранені, але можуть сильно відреагувати.

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Звичайно, залишилося ще достатньо ігор, щоб елемент ризику все ще був у верхній частині таблиці та в нижній. Арсенал точно залишається у перегонах. Манчестер Сіті продемонстрував неймовірну форму, і ми дуже поважаємо це, але ми також маємо поважати те, що команда Артети зробила цього року. Вони все одно віритимуть, що беруть участь у боротьбі, і це правильно", – цитує наставника "синіх" Sky.

Нагадаємо, що після низки невдалих матчів Арсенал втратив першу сходинку у турнірній таблиці АПЛ. "Каноніри" відстають від Манчестер Сіті на один бал, але суперник має гру в запасі. Арсенал зіграє проти Челсі 2 травня. Поєдинок між Зінченком та Мудриком розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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