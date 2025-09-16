– Останні три роки Кривбасом керував Юрій Вернидуб, а зараз новий тренер – Патрік ван Леувен. Розкажи про головні відмінності між тренуваннями, підходом.

– Я трохи менше працюю з Патріком Ван Леувеном, ніж з Вернидубом, але відмінності будуть, тому що це два різних тренери. Вважаю, що в Патріка більш різноманітний підхід зараз до тренувального процесу. У нас є цікаві різноманітні вправи, більший підхід до футболістів.

Вернидуб відреагував на чутки про можливість очолити Карпати – його також сватають у європейську збірну

З Юрієм Миколайовичем було трохи інше. Це був більш однотипний тренувальний процес. Кожен тиждень ми мали одне і те ж. У нього це давало плоди, а зараз в Патріка дає свої плоди.

Також у нас трохи змінився спектр навантаження. Зараз більше навантаження саме з м'ячем. Ми багато бігаємо саме з м'ячем. Дуже багато швидкісно-силових тренувань. Вони дуже інтенсивні. Вони бувають по 2-2,5 години.

Дуже багато маємо тренажерних залів. Це вже виходить на обов'язок: хочеш чи не хочеш, але ти повинен бути в залі, щоб на полі бути готовим на 100%. Це все перевіряється датчиками, і якщо ти не допрацював на тренуванні, ти робиш індивідуальну програму, щоб допрацювати те фізичне навантаження, – розповів Ярослав Шевченко в інтерв'ю для YouTube-каналу Камон Плей.

Нагадаємо, що Патрік ван Леувен очолив Кривбас влітку 2025 року після того, як команду покинув Юрій Вернидуб.

Полісся вирвало перемогу над Кривбасом, перервавши 6-матчеву серію поразок